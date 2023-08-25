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首页 > 科学探索>自然地理

自然资源部：我国已全面建成新一代地理数字高程模型，覆盖全国陆地 10 米级格网

2023/8/25 22:48:23 来源：IT之家 作者：漾仔（实习） 责编：漾仔
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IT之家 8 月 25 日消息，据自然资源部官网新闻稿，按照《数字中国建设整体布局规划》部署要求，自然资源部正加快推进实景三维中国建设，我国目前已全面建成新一代数字高程模型，覆盖全国陆地国土的 10 米格网

IT之家注：数字高程模型（数字地面模型 / Digital Elevation Model）简称 DEM，是通过有限的地形高程数据实现对地面地形的数字化模拟，即利用“数字形式“绘制“三维地形地图”，主要用于测绘、水文、气象地质工程建设等场景

▲ 图源 数字高程模型（数字地面模型 ）简介

在地形级实景三维建设方面，我国目前已经全面建成覆盖全国陆地国土的 10 米格网新一代数字高程模型，完成了东部和西部重点区域约 600 万平方千米优于 5 米格网地形的三维模型建设

同时，国内已经建成了 11 版覆盖全国陆地国土 2 米分辨率、2 版覆盖重点区域优于 1 米分辨率的影像数据，从而实现影像成果由不定期获取向按季度采集和提供的跨越，还完成了黄河流域约 40 万平方千米基础地理实体数据建设。

而在城市级实景三维建设方面，已有 26 个省（区、市）的 264 个城市开展了约 5.52 万平方千米城市三维模型建设，“在数字化转型和智慧城市建设中发挥了重要作用”。

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关键词：数字高程模型地理

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