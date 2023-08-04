IBM 与 NASA 合作共同开源地理空间 AI 基础模型，助力气候科学领域发展

IT之家 8 月 4 日消息，据外媒 Fagen Wasanni Technologies 报道，IBM 日前宣布联合 NASA，在开源 AI 平台 Hugging Face 上，使用 IBM 的 watsonx.ai 结合 NASA 的卫星数据，构建开源地理空间 AI 基础模型。官方表示，该模型将成为 Hugging Face 上规模最大的地理空间基础模型，也是与 NASA 合作建立的首个开源 AI 基础模型。

▲ 图源 watsonx.ai AI 工具页面

在气候科学中，由于环境条件每天都在发生变化，获取最新数据仍然是一个重大挑战。NASA 估计，到 2024 年，科学家将从新任务中获得 25 万 TB 的数据，但科学家和研究人员在分析这些大型数据集方面，仍面临一定障碍，因此 IBM 与 NASA 认为，可借助 AI 的力量改善这一情况。

作为与 NASA 签订的《Space Act Agreement》的一部分，IBM 今年早些时候着手构建了一个用于地理空间数据的 AI 基础模型 watsonx.ai。

▲ 图源 watsonx.ai AI 工具页面

这个模型是由 IBM 和 NASA 共同在一年时间内使用 Harmonized Landsat Sentinel-2 卫星数据进行联合训练所得而成，研究人员正在持续优化该模型，截止当下，该模型的效率已经比最初发布时高了 15% 。

此外，官方表示，模型额外在标注的数据上进行了一定精细调整，基础模型可以用于跟踪森林砍伐、预测农作物产量或检测和监测温室气体等任务。IBM 和 NASA 的研究人员同时与克拉克大学合作，为该模型添加了“时间序列分割”和“相似性研究”等科学应用。

据悉，IBM 的 watsonx.ai 地理空间模型商业版本将于今年晚些时候，通过 IBM Environmental Intelligence Suite（EIS）提供。而开源版本目前已经在 Hugging Face 上提供，感兴趣的IT之家小伙伴们可以在这里访问。

IBM Research AI 副总裁 Sriram Raghavan 表示：“开源技术在加速气候变化等关键领域的发现中所起到的重要作用从未如此清晰。”

IBM 宣称，凭借自家这套可重用的 AI 系统，结合 NASA 的地球卫星数据仓库，人类可以利用协作的力量来实施更快捷、更有影响力的解决方案，改善大家的星球。

Hugging Face 的产品和增长负责人 Jeff Boudier 表示：“AI 仍然是一个以科学为驱动的领域，而科学只能通过信息共享和合作取得进展，这就是为什么开源 AI 和模型数据集对于 AI 的可持续发展非常重要，这些内容可以确保技术能够惠及尽可能多的人。”

NASA 首席科学数据官 Kevin Murphy 表示：“我们相信基础模型有潜力改变观测数据分析的方法，并帮助我们更好地了解地球，从而让我们共同携手助力人类发展。”

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