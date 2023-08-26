报道称 BioWare 内部不断推迟《龙腾世纪：恐惧之狼》游戏发行时间

IT之家 8 月 26 日消息，《质量效应》开发商 BioWare 日前宣布裁员 50 人，引发了玩家和外界对《质量效应》游戏新作和《龙腾世纪：恐惧之狼》游戏的担忧。

根据 Giant Bomb 游戏记者 Jeff Grubb 报道，BioWare 不断推迟《龙腾世纪：恐惧之狼》游戏的预估发布日期。

内部原本计划在 2023 年 9 月发布《龙腾世纪：恐惧之狼》游戏，但由于种种原因无法按期推进。

公司内部随后将该游戏的目标发行窗口期定于 2024 年 3 月，而最新消息称内部已经再推迟到 2024 年夏季。

Grubb 表示鉴于目前的 BioWare 公司情况，官方会进一步推迟游戏上线日期，不排除推迟到 2025 年年初的可能。

IT之家此前报道，《龙腾世纪：恐惧之狼》于 2018 年首次公布，但之后两年没有任何消息。直到 2020 年在 Gamescom 展会上，BioWare 发布了一段幕后视频，展示了一些概念图，并向玩家保证游戏开发进展顺利。同年晚些时候，BioWare 又放出了一段简短的预告片，揭示了游戏的反派角色恐狼。

然而在此之后三年，这款游戏就再无音讯。相反，从 BioWare 传来的消息却是一连串的人事变动。2020 年，Casey Hudson 和 Mark Darrah 离职。

2021 年，《龙腾世纪：恐惧之狼》的高级创意总监 Matt Goldman 也离职。最近在 2023 年 1 月，《龙腾世纪：恐惧之狼》的制作总监 Mac Walters 也离开了 BioWare。

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