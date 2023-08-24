《质量效应》开发商 BioWare 宣布裁员 50 人，《龙腾世纪 4》仍开发中

IT之家 8 月 24 日消息，《质量效应》和《龙腾世纪》等经典游戏开发商 BioWare 近年来陷入困境，不断有高层离职，同时也面临着业界的竞争和变革。为了应对这些挑战，BioWare 的总经理 Gary McKay 宣布了一项重大决定：裁员 50 人。

McKay 在一份声明中表示，这次裁员是为了让 BioWare 变得更加敏捷和专注，以满足未来项目的需求，保持高质量的标准，并确保 BioWare 能够在快速发展的行业中继续生存。他还表示，BioWare 将尽力帮助受影响的员工在 EA 旗下的其他子公司找到工作。

IT之家注意到，BioWare 目前正在开发两款备受期待的游戏：《质量效应》的新作和《龙腾世纪 4》。后者的正式名称是《龙腾世纪：恐惧之狼》，是《龙腾世纪》系列的续作。该游戏于 2018 年首次公布，但之后两年没有任何消息。直到 2020 年在 Gamescom 展会上，BioWare 发布了一段幕后视频，展示了一些概念图，并向玩家保证游戏开发进展顺利。同年晚些时候，BioWare 又放出了一段简短的预告片，揭示了游戏的反派角色恐狼。

然而在此之后三年，这款游戏就再无音讯。相反，从 BioWare 传来的消息却是一连串的人事变动。2020 年，Casey Hudson 和 Mark Darrah 离职。22021 年，《龙腾世纪 4》的高级创意总监 Matt Goldman 也离职。最近在 2023 年 1 月，《龙腾世纪 4》的制作总监 Mac Walters 也离开了 BioWare。

McKay 在声明中强调，裁员将使公司能够更好地继续开发《龙腾世纪 4》，BioWare 对《龙腾世纪 4》的投入从未动摇过。他还表示，他们相信将有足够的时间来确保《龙腾世纪 4》达到最佳的水准。但由于 BioWare 人才大量流失，而且游戏进展缺乏实质性更新，所以很难了解具体情况如何。

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