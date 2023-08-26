小米路由器 AX3000T 开启预售：支持 Wi-Fi 6，到手价 189 元

IT之家 8 月 26 日消息，@小米智能生态 官微今日宣布，小米全新路由器 AX3000T 现已开启预售，建议售价为 249 元，预售到手价 189 元。该路由器现已在小米商城、小米有品、京东、天猫、拼多多等平台上架。IT之家整理该路由器配置参数如下：

小米路由器 AX3000T 支持新一代 Wi-Fi 6，号称可实现 3000 兆无线速率、5GHz 160MHz 频宽。细节方面，该路由器最大无线速率理论值出现在 2.4GHz、5GHz 双频并发的情况下，为 2976Mbps。

该路由器配备了 5GHz“2+1”天线配置，官方称借助于 Xtra Range 技术，可实现“相当于比 AX3000 多了一根额外 5GHz 天线”的效果，从而信号强度得到升级。

接口方面，该路由器配备双 WAN 口接入，可实现“超千兆”速率。

此外，小米路由器 AX3000T 支持包括管理上网设备、时长、蹭网抢网自动拦截、App 及网站访问限制在内的“上网安全保护”功能，还可提供小米畅快连、NFC 碰碰连、IPTV 网络电视、多平台游戏加速等一系列功能或服务。

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