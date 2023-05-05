小米路由器 7000 后续支持 Wi-Fi 7

IT之家 5 月 5 日消息，小米路由器 7000 开启今日预定，到手价 799 元。

这款路由器型号没有写作 AX7000 或 BE7000，官方介绍页面也没有明确提及它是 Wi-Fi 6 路由器还是 Wi-Fi 7 路由器。带着这个疑问，IT之家询问小米客服，对方称这款路由器后续将支持 Wi-Fi 7。

在今年 2 月份，小米在 MWC 2023 上公布了一款性能强劲的 WiFi 7 路由器，型号为 BE7000，应该就是今日上架的这款。

IT之家附小米路由器 7000 参数如下：

小米路由器 7000 支持双频 / 三频切换，4K QAM 额外提速 20%，双频模式覆盖广，更通用；三频模式不仅支持 Mesh 组网独高速回程，还可提供独立的电竞频段。搭载高通企业级处理器，4 核 A73 架构带来 28800 算力，配合 1GB 内存，可稳定接入 600 台设备。

小米路由器 7000 的 2.4GHz 频段增加 2 颗高性能信号放大器，信号接收更灵敏，减少盲区。机身顶部、侧面、底部均有散热孔，形成一个快速循环的散热通道，避免因过热导致路由降频、设备掉线。该路由器配备 4 个 2.5G 网口，支持 IPTV、游戏网口自定义功能，还支持双 WAN / 双 LAN 最高 5Gbps 聚合。此外，小米路由器 7000 还有小米设备专属加速，智能识别小米 / Redmi 手机，开启游戏专属加速通道，同时支持 PS、Xbox、Switch、PC、手机等设备的软件加速，降低游戏延时和卡顿。