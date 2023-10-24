赠腾讯视频月卡：WPS 超级会员 5.8 元 / 月、超级会员 Pro 7.3 元 / 月大促

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超级会员 Pro 4 年套餐日常售价 448 元，今日京东双十一预售价 388 元，现在支付 40 元定金，下单赠 28 天，到手 49 个月，折合每月仅需约 7.91 元。

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如果 4 年不够用，还可下单 5 年卡，下单加赠 1 年，到手价 528 元 6 年，折合约 7.33 元 / 月：

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