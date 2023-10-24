京东补来天猫补：爱优腾B / WPS / 网盘 / 音乐 / QQ 会员 11.11 狂促加码

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视频会员

B站大会员年卡原价 233 元，今年 11.11 平台补贴后直降至 88 元：

腾讯视频 会员年卡补贴后仅需 113 元，超级年卡（支持电视端）补贴后 228 元官方年内探底价：

爱奇艺 黄金会员年卡补贴后 128 元，白金会员（支持电视端）大促价 238 元，赠京东 PLUS 年卡 + 10 元天猫超市卡：

优酷超级年卡（支持电视端）狂促价 218 元 + 赠必胜客年卡：

芒果 tv 会员年卡 11.11 折后 87 元，叠加天猫补贴后实付 77 元：

社交媒体会员

QQ 系列会员 11.11 大促 5 折~7.5 折购：

微博会员年卡叠加天猫平台补贴后，实付 52 元 + 再赠 1 个月，折合 4 元 / 月年内新低价：

音乐会员

网易云音乐 黑胶会员年卡 11.11 预售价 79.9 元，今日天猫平台补贴后仅需 69.9 元：

酷狗音乐 豪华 VIP 年卡 11.11 大促价 118 元，天猫补贴后实付 108 元即可入手：

办公会员

WPS 超级会员 4 年套餐 11.11 大促价 298 元，折合 6.1 元 / 月、73.2 元 / 年好价：

超级会员 Pro 6 年套餐大促价 528 元，折合 7.3 元 / 月、88 元 / 年好价：

超级会员 Pro 4 年套餐大促价 388 元，折合 7.9 元 / 月、95 元 / 年好价：

百度网盘 超级会员年卡 官方售价 298 元，11.11 大促直降至 178 元年内好价，赠送B站大会员季卡：

阿里云盘 三年卡 11.11 实付 328 元即可入手，折合 109 元 / 年、9 元 / 月 3.6 折好价：

夸克网盘 年卡 11.11 狂促价 125 元，补贴后实付 118 元即可入手：

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