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机械革命蛟龙 16 Pro 笔记本降至 6399 元：R7 7745HX + RTX 4060

2023/10/27 18:02:55 来源：IT之家 作者：孤城 责编：孤城
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IT之家 10 月 27 日消息，机械革命今日宣布蛟龙 16 Pro 游戏本 10 月 31 日 20 点享受京东百亿补贴，R7 7745HX + RTX 4060 配置首发 6999 元，百亿补贴价 6399 元；R9 7945HX + RTX 4060 配置首发 7999 元，百亿补贴价 7499 元。

IT之家附机械革命推出蛟龙 16 Pro 介绍如下：

配置方面，机械革命蛟龙 16 Pro 最高搭载 16 大核的 R9 7945HX 处理器，80MB 大缓存，官方称性能相比 R7 6800H 提升 168%。显卡最高可选 RTX 4070，4608 CUDA，8GB GDDR6 显存，140W 性能释放。内存为 DDR5-5200 规格，支持 32GB 双通道，SSD 为 1TB PCIe 4.0 规格。

屏幕方面，机械革命蛟龙 16 Pro 搭载 16 英寸 16:10 2.5K 240Hz 屏，500 尼特亮度，100% sRGB 色域，3ms 响应时间。

其他方面，这款笔记本配备全功能 USB-C、HDMI 2.1、RJ45 网口等接口，采用了 RGB 键盘，配备 280W SiC 适配器，支持 100W PD 充电。

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关键词：笔记本机械革命

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