英特尔酷睿 Ultra 1 代移动处理器已出货，首批笔记本 12 月 14 日推出

IT之家 10 月 27 日消息，据 tomshardware 报道，英特尔首席执行官帕特・基辛格在公司财报电话会议上表示，已开始向 PC 制造商发货“Meteor Lake”处理器，12 月 14 日正式推出。

据报道，帕特・基辛格称酷睿 Ultra 处理器已经向客户发货数周，并将于 12 月 14 日与英特尔第五代至强一起正式推出。该系列处理器的批量 EUV 制造正在俄勒冈州顺利进行，最近又在爱尔兰 Fab 34 工厂生产。

据IT之家此前报道，英特尔最初在今年 9 月份发布了 Meteor Lake 处理器。官方表示，代号为 Meteor Lake 的英特尔酷睿 Ultra 处理器是英特尔客户端处理器路线图的一个转折点：该款处理器首次采用芯粒设计，使用 Intel4 工艺和 Foveros 封装技术。

该系列处理器的核显将是一大亮点。官方称，英特尔酷睿 Ultra 1 代移动处理器的图形模块（GPU Tile）器集成了英特尔锐炫图形架构，规模达到 8Xe 核心，官方称能够在集成显卡中提供独立显卡级别的性能，支持光线追踪和 Intel XeSS，每瓦性能翻倍。此外，新一代核显有更高的频率，同等电压下的频率直接可以冲击到 2GHz 以上。新核显还针对 DX12U 进行了优化，支持倍帧功能，支持新特性“Out of Order Sampling”。

目前，英特尔暂未公布英特尔酷睿 Ultra 处理器的具体型号和参数信息。

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