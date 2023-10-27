射击游戏《Apex 英雄》第 19 赛季“点燃”玩法预告公布

IT之家 10 月 27 日消息，重生工作室公布英雄射击游戏《Apex 英雄》第 19 赛季“点燃”玩法预告，新英雄 Conduit 是游戏中第一位菲律宾传奇人物，将于 10 月 31 日加入第 19 赛季。

IT之家注意到，第 19 赛季风暴点地图即将发生重大变化，重生的描述为“更快、更致命”，增加了新的兴趣点。新赛季还带来了新的战斗通行证，含大量皮肤（武器皮肤、角色皮肤、表情等）和跨平台存档。

新英雄 Conduit 技能：

Q：辐射传输 ——Conduit 向队友发送一股能量，在遇到危险时为他们（和自身）生成临时护盾。

被动：救世主的速度 —— 当 Conduit 跑向战术范围之外的队友时，会获得爆发性的速度。

游戏简介：

《Apex 英雄》适用经典的战术竞技类游戏规则，但加入了英雄系统。游戏背景设定在《泰坦天降 2》的 30 年以后。游戏中并不会出现泰坦，但包含了很多《泰坦》的元素和特征。

游戏以 3 人小队为单位进行游戏，每局游戏最多有 60 人。队伍空投落地后需要寻找武器、弹药及其他装备，小队间互相战斗至最后存活一队为胜。游戏特有复活系统，如有队友被击败，玩家可以在时限内取得被击败队友的旗帜，并将其携至重生点即可复活队友。同时，游戏也设有较为详细的标记功能，也可进行队伍语音。

《Apex 英雄》游戏本体免费，游戏支持微交易，玩家可用游戏内货币购买新的传奇角色、人物外观、卡片外观、Apex 组合包及其他限时购买内容。这些可购买内容也可以通过游戏对战奖励获得，它们不会影响游戏平衡。