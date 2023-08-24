腾讯 NExT 工作室 FPS 端游《重生边缘》发布科隆展全新宣传片

IT之家 8 月 24 日消息，在 2021 TGA 活动上，腾讯 NExT 工作室带来了 TPS 战术射击游戏《重生边缘》， 该游戏在科隆游戏展期间发布了全新宣传视频。

据介绍，《重生边缘》是由 NExT Studios 开发的小队 Rogue 刷宝射击游戏。在高科技纳米技术引发世界末日的未来，玩家将扮演勇士，对抗致命的科技产物，设法清除子午线禁区内名为纳米体的怪物。

▲ 图源 官方发布的《重生边缘》游戏预告片

官方表示，在即将上线的 《重生边缘》中，其核心芯控玩法是一种“敌我同源”，玩家可以通过芯片入侵控制纳米体敌人，对其驾驭、合体、改造，让人们不止于欣赏，还可以更进一步，亲身体验“敌我同源”带来的魅力。

▲ 图源 《重生边缘》游戏官方海报

该游戏的背景设定在近未来，在某一处类地球行星，人类发明了神经元链接芯片，除了增强人体的能力外，还可以上传自己的 DNA、记忆和意识到网络，然后传输到通过纳米打印机制造的新身体里。但是芯片引发了疾病，人们变成了“纳米人”，开始疯狂地攻击周围的一切人类，幸存者在地球上建立了多个庇护所，相互争夺武器、食物，以及逃离的机会。

▲ 图源 《重生边缘》游戏官方海报

IT之家早前曾报道，在上海此前举办的《重生边缘》媒体品鉴会上，制作人 Clark 表示，《重生边缘》将于 9 月 8 日开启国服公测，登录 PC、Steam、Epic 平台。

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。