《雨中冒险：回归》发售预告公布，11 月 8 日登陆 Steam、Switch

IT之家 10 月 27 日消息，Gearbox Publishing 和开发商 Hopoo Games 宣布，Roguelike 游戏《雨中冒险：回归》将于 11 月 8 日上线 Switch 和 Steam，售价为 14.99 美元（IT之家备注：当前约 110 元人民币）。

据了解，原版 2D 《雨中冒险》于 2013 年 11 月 8 日发布，重制版《雨中冒险：回归》带来了全新的涂装和大量新内容，支持中文。

游戏简介：

精心设计、精美重置而且带来了更多全新玩法：《Risk of Rain》 将以前所未有的全新面貌重新归来！深入标志性的探索游戏世界，见证琳琅满目的独特战利品组合，全新的幸存者、焕然一新的多人游戏模式以及更多内容！

磨砺各类技能和能力，发现全新幸存者，迎接愈发困难的挑战！ " 探索琼泥 V 之下沉睡着的远古奥秘。不要放过任何蛛丝马迹，每一份日志、石板乃至加普都有可能带来全新的内容！

虽然您们的飞船遭遇了神秘袭击，幸运的是依旧不乏有多位幸存者的身影。切割粉碎，与重新回归的厨师一起伸张正义，作为执法官固守阵地并用盾牌守护队友，或者喷吐 剧毒泥浆，化身最受喜爱的紫色怪物：呛鼻毒师！铸就全新的道路，探索 15 位独特幸存者，精通每位角色带来的全新能力。

另外还请准备好迎接流浪者！这位心灵手巧的斗士能够从打败的敌人身上收集碎片，并创造能够暂时强化队友的物品。除此以外，她还能够使用这股力量释放毁灭性的烈焰，焚烧大片的区域。流浪者将为任何幸存者队伍提供不可或缺的帮助。在支援队伍的同时她也有能力自食其力，这证明流浪者绝非仅是一位偷渡客那么简单。

多样化是毁灭的最佳佐料。选择至多 11 种神器，为每一轮游戏带来不一样的体验！也许 您想要开局获得每次使用都会变化的随机装备物品，或者想要 每隔 10 分钟体验一次狂暴魔精们的入侵。尝试不同 神器组合，探索刺激有趣的全新玩法。

在星球上厮杀时不要忘记搜索各类宝贵货物。这些物品将成为您的 救命法宝，它们能令您跑得更快，造成更多伤害或者跳跃到更高的位置。除了这些以外，有些物品还会给您带来更不可思议的变化：比如说稀有的尤克里里，这种物品将为您的攻击带来 闪电”般的激荡乐律。如果想要大肆爆炸，记得寻找完美巨兽，届时再普通不过的攻击也将引发一连串的美妙轰鸣。随心所欲组合，见证千奇百怪的效果。爆炸性连锁闪电不过是 您的疯狂杰作的第一步！

琼泥 V 之上存在着来源于不同星球上的生物。当 这些怪物在当初的母星上濒临灭绝时，一股神秘力量将它们带到了 琼泥 V。这颗星球迅速变成了容纳着全宇宙最为凶狠的怪物的 动物园”，而且最糟糕的是，它们并不喜欢不速之客（也就是“您们”）的到访。激活遍布星球的古代传送器，穿越全部 10 种地貌环境。奋力求生，杀出一条血路并重新回到当初被迫遗弃的飞船。

单人或者是与队友一同降落至星球地表！选择能够互相扶持、 互补不足的幸存者小队，或者由着性子来，谁的枪炮最猛就选谁（最佳答案： 装卸工）。享受至多四人的在线与本地合作模式，记住，您并不是一个人。雨中冒险: 回归 将带来改良后的全新多人游戏服务以确保 您的队伍将能够顺畅自如地挑战琼泥 V 之上的怪物洪潮。