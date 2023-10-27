极越 01 SUV 正式发布：纯视觉感知，35.6 寸 6K 中控，号称“全球首台 AI 汽车机器人”售 24.9 万元起

IT之家 10 月 27 日消息，在极越汽车发布会中，集度汽车 CEO 夏一平发布了极越 01 汽车，号称全球首款“AI 汽车机器人”。该汽车拥有“自然交流、自由移动、自我成长”三种能力，主打“车主通过语音对‘汽车机器人’交流”。

夏一平表示，极越 01 汽车具有“智舱：一说就懂”、“智驾：一用顺手”、“设计：一见钟情”、“操控：一开上瘾”、“安全：一应俱全”五大特性。

在“智舱：一说就懂”方面，极越 01 汽车搭载高通骁龙 8295 平台，拥有 35.6 英寸车机屏幕，分辨率为 6K，PPI 为 185，搭载“SIMO”语音助手及 3D 地图，联动氛围灯、空调等功能，并协同 Gameloft 打造了车机上可玩的定制版《狂野飙车 9》游戏。

夏一平同时声称，用户可通过“SIMO”语音助手交互车辆，该语音助手号称基于文心一言大模型打造，支持多人控制，用户可以在车内外自由控制车内部件，例如“控制车窗”、“后备箱开关”，“导航”等功能，得益于本地运算，语音识别速度 500ms，语音响应 700ms，并“在任何地方都不会掉线”。

而在“智驾：一用顺手”方面，极越 01 汽车拥有“ROBO Drive Max”自动驾驶功能，号称“全球首家纯视觉，高阶智驾开箱即用”。

IT之家注意到，该车搭载“全球最领先的高阶智能驾驶全套核心技术”，使用“BEV+Transformer 纯视觉 + 中国首个 OCC 占用网络 + 28 个智驾传感器 + 双英伟达 Drive Orin-X 芯片”，据称“安全里程 7000 万公里，从城市任意点到另一个点，全程丝滑使用”。

夏一平表示，ROBO Drive Max 支持订阅（每月 980 元）或买断（49900 元）未来还将支持更多订阅方案，“开箱即用”已经在上海、深圳、杭州开启，计划 2024 年全国超 200 个城市可用 PPA。

在“设计：一见钟情”方面，这款汽车长 4853mm、宽 1990mm、轴距 3000mm、高度 1611mm，风阻 0.249Cd，号称“空间领先众多同级车型”，得房率 66.6%，后备箱 2161 升，后排座椅放倒后可放冲浪板、当大床等。

此外，该车还拥有“全球首款语音可控无把手电感应门”、可升降尾翼等特性。

在“操控：一开上瘾”方面，该车零百公里加速 3.8s，采用 400kW 双电机、拥有 CDC 实时阻尼可调减振器，CLTC 续航里程 550 / 660 / 720 公里。

在“安全：一应俱全”方面，该车除了常规车体主动被动安全外，还拥有“电池铠甲防护系统”，进行了 13 项电池安全测试；并拥有端到端加密设置，极越表示，即使是公司自身都无法获得用户隐私数据。

在价格方面，极越 01 Max 售价 249900 元，极越 01 Max Performance 339900 元。

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