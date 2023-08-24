安兔兔车机版 Beta 1 首批性能榜出炉：骁龙 8295 第一，骁龙 8155 第五

IT之家 8 月 24 日消息，安兔兔车机版已经发布了近一个月时间，在车机版开启公测的这近一个月时间里，安兔兔在后台收录了大量的跑分成绩，涵盖了数十款车机，目前安兔兔揭晓了车机版 Beta 1 首批性能榜。

▲ 图源 安兔兔车机版

IT之家发现，骁龙 8295 排行第一，不过骁龙 8295 当下尚未有量产车型实装，其 CPU 架构是四核心 Kyro 695 Gold + 四核心 Kryo 695 Sliver，GPU 型号为 Adreno 690，与骁龙 8CX Gen3 有着比较深的血缘关系。

第二名骁龙 8195 目前在国内市场尚未有量产车型实装，其采用了四核心 A76 搭配四核心 A55 的设计，CPU 最高主频为 2.49GHz，GPU 型号为 Adreno 680。

第三名 RK3588 是一款来自瑞芯微的旗舰级芯片，与骁龙 8155 一样，专门为汽车智能座舱设计。其采用了 8nm 工艺，拥有四颗 A76 核心和四颗 A55 核心，CPU 最高主频为 2.1GHz，GPU 型号则是 Mali-G610 MC4。

第四名是 SM7325，这是比亚迪 DiLink 5.0 车机使用的芯片，CPU 部分采用了 1+3+4 的架构，最高主频为 2.7GHz，与骁龙 782G 频率接近，但 GPU 型号则是 Adreno 643，与骁龙 782G 略有不同，所以不排除是一款定制芯片的可能，但同样也有可能是安兔兔车机版识别错误。目前这款芯片出现在了腾势 N7 上，未来比亚迪海豹 DM-i 等车型也有望搭载。

而小伙伴们所熟悉的骁龙 8155 排行第五，脱胎于骁龙 855 的骁龙 8155，其 CPU 2.4GHz 的最高主频相比前者要低不少，GPU 则为 Adreno 640，与骁龙 855 保持一致。目前这款芯片已经被广泛采用，车型更是覆盖从十几万到几十万的价位，尤其是新势力品牌的车型几乎都已标配骁龙 8155。

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