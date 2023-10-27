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11.11 今日攻略：Redmi K60 手机跌破两千，AirPods Pro 2 耳机 1436 元含税包邮

2023/10/27 21:00:26 来源：IT之家 作者：阿团 责编：阿团
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全网双十一狂促继续，阿团带大家 2 分钟今日省钱攻略：

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AirPods Pro 2 耳机海外版

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手机合集

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小米 13 Ultra 手机京东自营下单可领取 600 元优惠券，到手价为 5399 元起：

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小米 Redmi Note 12 Turbo 手机 12+256GB 1579 元、16+1T 1979 元：

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realme 真我 GT Neo5 SE 手机 16+1T 版仅 1939 元：

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三星 S22 Ultra 手机 12G 版 4999 元京东百亿补贴：

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努比亚 Z50S Pro 手机晒单还可返至高 50 元 E 卡 + 还可叠加 20 元补贴券，到手价为 3429 元起：

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realme GT Neo5 手机 150W 版 256G 版终于低过 2000 元：

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iQOO Neo8 手机 16GB+1TB 版本实付低至 2459 元：

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数码 3C 大促合集

小米 Redmi AX6000 路由器叠加售价下方 200-20 元补贴券，1.8 元开通省省卡可领取 5 元全品券，实付 360 元京东自营新低价：

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荣耀平板 V8 Pro 领取 20 元补贴券，Plus 会员叠加 120 元超级补贴，到手价为 1659 元：

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华为 PixLab X1 激光打印机商品主图显示，Plus 会员到手价为 1196 元：

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华为手环 8 立减 60 元，到手价为标准版 209 元，NFC 版售价 249 元。

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小爱音箱 Pro 叠加 15 元优惠券 + 20 元补贴券，老 Plus 会员可领 5~10 元全品券，晒单再返 2000 京豆（价值 20 元），折合仅需 199 元起。

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H3C NX30 Pro WiFi 6 路由器叠加多重优惠后，实付 139 元：

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绿联 DX4600 + 私有云，预售直降至 1999 元：

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小米新款人脸识别智能门锁叠加多重优惠后，仅需 1299 元就能包邮到手：

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米家净水器 1000G Plus 叠加多重优惠实付低至 1479 元

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小米 小爱触屏音箱仅需 154 元到手：

京东小米小爱触屏音箱 4 寸触控屏多重优惠后 154 元领 15 元券

索尼 WF-1000XM5 降噪豆 1509 元新低：

京东索尼 WF-1000XM5 降噪豆真无线蓝牙降噪耳机多重优惠后 1509 元领 120 元券

京东京造 分控一转四插座 日常售价 24.9 元，今日可领 15 元限时券，实付 9.9 元即可入手：点此前往会场领券

需点击上方会场领 24-15 元券哦，下方卡片中 16-15 元券大多数小伙伴无法领取：

京东京东京造 分控 一转四插座 86 型墙壁转换插头券后 9.9 元领 15 元券

小米 米家全能扫拖机器人 2 京东自营 11.11 预售定金 + 尾款实付 2499 元即可入手。

31 日晚 8 点前 1000 名付尾款的小伙伴再免 100 元定金，折合仅需 2399 元破冰新低价：

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TP-LINK 飞流 TL-XDR5480 双频千兆 Wi-Fi 6 路由器官方首发价为 549 元，京东 11.11 大促仅需 379 元包邮到手。

京东 TP-LINK AX5400 千兆路由器飞流系列券后 379 元直达链接

森海塞尔 MOMENTUM 4 耳机 特别设计版（曜金黑）于 2023 年 9 月上架电商平台，官方发售价为 1899 元。京东自营 11.11 仅需 1559 元。

  • 先领 200-20 元补贴券：点此领取

  • 晒单返 100 元 E 卡，折合到手价低至 1559 元。

京东森海塞尔 MOMENTUM 4 高保真蓝牙头戴无线耳机多重优惠后 1559 元领 120 元券

极米今年 3 月底推出了 Z7X 轻薄投影仪，具备 0.33 DMD 芯片 + 1100 ANSI 流明，首发 3099 元。

京东自营 11.11 大促期间，直降至 2799 元，叠加下方多重优惠实付低至 2459 元：

  • 点击下方卡片，可领 200 元券

  • PLUS 会员领取满 1500-120 超级补贴：点击领取

  • 满 200-20 元补贴券：点此领取

  • 3 期白条免息 + 2 年质保

京东极米 Z7X 轻薄投影仪 2 年质保 + 送画框支架券后 2459 元领 200 元券

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