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ROG 新款枪神笔记本曝光：i9-14900HX + RTX 4090

2023/10/27 22:10:51 来源：IT之家 作者：孤城 责编：孤城
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IT之家 10 月 27 日消息，ROG 新款 Strix SCAR 16 G634JYR 游戏本现已出现在了跑分平台，采用 i9-14900HX + RTX 4090 配置。

ROG Strix SCAR 16 对应国内的枪神 7 超竞版，目前的 i9-13980HX + RTX 4090 规格的型号为 G634JY。新款型号为 G634JYR，R 可能代表 Refresh，即小更新版。

i9-14900HX 预计为 i9-13900HX 或 i9-13980HX 的频率提升版本，无工艺或架构的更新。全新工艺和全新架构的英特尔 Ultra 1 代处理器将主要用于轻薄本或轻薄性能本。

据IT之家此前报道，ROG 枪神 7 / 7 Plus 超竞版游戏本于今年 2 月份推出，搭载 i9-13980HX 处理器，可选 RTX 4080 和 4090 显卡，17999 元起。今年底或明年初的 ROG 枪神 8 / 8 Plus 超竞版预计将搭载 i9-14900HX 处理器，显卡可能依旧是 RTX 4080 和 4090。

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