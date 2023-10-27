花旗集团计划为 4 万名程序员部署生成式 AI，提高员工生产力

IT之家 10 月 27 日消息，据彭博社报道，花旗集团计划为 4 万名程序员中的绝大部分人提供生成式 AI 的访问权限，旨在提高员工生产力，并在不断发展的技术驱动的银行业中保持领先地位。

IT之家注意到，作为试点计划的一部分，花旗集团此前允许选定的 250 名开发人员尝试生成式 AI。受到积极成果的鼓舞，该银行计划到 2024 年将该计划扩展到其大多数开发团队。

为了进一步探索 AI 的可能性，花旗集团成立了两个专门的工作组。这些工作组将深入研究 AI 的各种应用，从日常任务到复杂项目。

此外，花旗集团正在尝试使用 AI 更新其系统，这一过程通常需要大量的财务和人力资源。花旗的目标是从 Cobol 等过时的编码语言过渡到 Java 等更现代的编码语言。利用 AI 可以简化翻译过程，使其更加高效且更具成本效益。

值得一提的是，花旗集团与 Diffblue 合作，Diffblue 是一家源自牛津大学 AI 实验室的初创公司。Diffblue 开发了一种代码自动化工具，摩根大通、高盛、亚马逊网络服务和思科等知名组织均在使用该工具。

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