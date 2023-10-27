宝华韦健 Px7 二代升级款头戴式耳机降至 2989 元，首发价 3499 元

IT之家 10 月 27 日消息，宝华韦健今年 9 月份推出了 Px7 二代升级款无线 HIFI 头戴式蓝牙耳机，首发 3499 元，现已降至 2989 元，PLUS 券后 2869 元。

IT 之家整理宝华韦健 Px7 二代升级款头戴式耳机官方介绍如下：

作为宝华韦健 Px7 二代的升级进化版，Px7 二代升级款依旧延续了老款外观设计和出色的人体工学体验：稳固舒适的轻量化铝制头梁设计，能够在佩戴时稳固不滑动，不用担心晃动造成的体验和影响；同时轻巧的记忆泡沫耳垫能高度贴合双耳。

本次 Px7 二代升级款除了继续沿用 Px7 二代的石墨黑、潜云灰、海空蓝等三种经典配色之外，还推出了全新的松山青配色。

官方表示，Px7 二代升级款在音质体验上相较于 Px7 二代要更加出色。Px7 二代升级款采用了专为满足耳机聆听需求而定制的 40mm 驱动单元，频响响应速度更加迅速，同时也能更大程度地减少失真，从而更好地还原高品质音源的细节素质。同时 Px7 二代升级款还搭载了全面升级的 DSP（数字信号处理）引擎，通过根据信号大小调整声音平衡，从而让低音效果变得强有力，音乐的音质丰满而细腻。同时 DSP 24 位高分辨率数字信号处理还兼容 aptX Adaptive、aptX HD、aptX、AAC 和 SBC 编码等各种类型的流媒体音乐。

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