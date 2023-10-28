科技昨夜今晨 1028：IDC：三季度中国智能手机市场同比下降 6.3%，荣耀跃居第一；英特尔展示酷睿 Ultra 移动处理器游戏表现；华为 2023 年前三季度销售收入 4566 亿元

“科技昨夜今晨”时间，大家好，现在是 2023 年 10 月 28 日星期六，今天的重要科技资讯有：

1、苹果 iOS / iPadOS 17.2 开发者预览版 Beta 1 发布：手记应用上线

苹果 10 月 27 日向 iPhone 用户推送了 iOS 17.2 开发者预览版 Beta 更新（内部版本号：21C5029g），本次更新距离上次发布隔了 16 天。用户更新 iOS 17.2 Beta 1 更新之后，最值得关注的改进就是可以使用“手记”应用。>> 查看详情

2、中国科学技术协会主席万钢：乘用车平均能耗已降至每百公里 4.1 升

据《中国汽车报》，在 10 月 25 日于北京举行的 2023 中国汽车工程学会年会暨展览会期间，中国科学技术协会主席万钢在全体大会上发表演讲。

万钢表示，传统汽车低碳转型步伐持续加快，2022 年乘用车平均能耗已降到每百公里 4.1 升，相比 2012 年下降幅度超过 50%。>> 查看详情

3、特斯拉 Model Y 高性能版车型售价上调 1.4 万元，现价 36.39 万元起

特斯拉 10 月 27 日宣布，即日起，Model Y 高性能版售价上调 1.4 万元，现价 36.39 万元起。此外，特斯拉美国将 Model Y 长续航版的价格从 48490 美元上调至 48990 美元，涨价 500 美元（约 3660 元人民币）。>> 查看详情

4、小米澎湃 OS AI 内测开启报名，新增小爱输入助手、AI 写真、AI 搜图等功能

小米澎湃 OS 正式发布，国内机型最早今年 12 月开始推送正式版，国际版机型将于 2024 年第一季度推送正式版。 发布会结束后，小米澎湃 OS 手机端 AI 内测正式开启报名，以系统开发版形式进行，审核通过后将分两期推送开发版。 一期内测包含功能：小爱输入助手、AI 写真、AI 搜图、实时字幕，预计在 11 月初推送开发版。>> 查看详情

5、我国完成首单国际原油跨境数字人民币结算，购得 100 万桶原油

10 月 19 日，中国石油国际事业有限公司在上海石油天然气交易中心平台达成了首单国际原油跨境人民币结算交易，购得一船 100 万桶原油，这笔交易于 10 月 27 日正式完成。>> 查看详情

6、IDC：三季度中国智能手机市场同比下降 6.3%，荣耀跃居第一，华为稳坐折叠屏榜首

国际数据公司（IDC）手机季度跟踪报告显示，2023 年第三季度，中国智能手机市场出货量约 6,705 万台，同比下降 6.3%。

从各大厂商数据来看，第三季度中国前五大智能手机厂商分别为荣耀、OPPO、。苹果、vivo、小米。>> 查看详情

7、华为 2023 年前三季度销售收入 4566 亿元：同比增长 2.4%，净利润率 16.0%

华为 10 月 27 日发布 2023 年前三季度经营业绩，实现销售收入 4566 亿元人民币，同比增长 2.4%，净利润率 16.0%。

华为轮值董事长胡厚崑表示：“公司经营结果符合预期。感谢客户、伙伴一直以来对华为的信任和支持。面向未来，我们将持续加大研发投入，发挥公司产业组合优势，不断提升产品和服务竞争力，为客户、伙伴和社会创造更大价值。”>> 查看详情

8、极氪 001 FR 纯电猎装超跑上市：全球首个量产交付四碳化硅 800V 系统、首发莱科宁模式，76.9 万元

极氪 001 FR 纯电猎装超跑正式上市，售 76.9 万元，莱科宁将为首批车主交车，提供两种车顶版本可选：碳纤维车顶、光感天幕 + 激光雷达。

极氪 001 FR 采用前后双电机设计（全球首个平行布置，以单电机空间装下双电机），最大马力 1265 Ps（956kW），后电机采用碳纤维包裹转子，转速达 20620 rpm，总成功率密度 4.4W / kg，零百加速为 2.07 秒，0-200km 加速仅 6.29 秒，最高车速 280km/h。>> 查看详情

9、英特尔展示酷睿 Ultra 移动处理器游戏表现：锐炫核显支持 XeSS，实现 1.7 倍帧率

英特尔 10 月 27 日发布了一段视频，展示了即将推出的酷睿 Ultra 移动处理器的游戏表现。

英特尔展示的酷睿 Ultra 移动处理器是一款 28W 的型号，运行的游戏是《消失的光芒 2》1080p，官方称原生状态下称有一个不错的帧率，然后开启 XeSS 后，游戏帧率达到了原生的 1.7 倍，此时功耗仍然是 28W。>> 查看详情

今天就先聊到这里，科技昨夜今晨，咱们明天见。

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