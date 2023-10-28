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64 核 AMD 线程撕裂者 Pro 7985WX 跑分曝光：多核比 5995WX 高 20%

2023/10/28 9:00:03 来源：IT之家 作者：故渊 责编：故渊
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IT之家 10 月 28 日消息，AMD 计划 11 月 21 日发布新款线程撕裂者（Storm Peak）和线程撕裂者 Pro 处理器。在正式发布之前，线程撕裂者 Pro 7985WX 处理器现身 GeekBench 跑分库，相比较 5995WX 高出 20%。

IT之家注：目前在 GeekBench 跑分库上，共有 3 条关于线程撕裂者 Pro 7985WX 处理器的跑分记录，其中一条 6.0.0 版本记录显示单核成绩 2599 分，多核成绩 24780 分。

相比之下，线程撕裂者 Pro 5995WX 单核得分为 2033，多核得分为 20105。这对于全新 Zen 4 Threatripper Pro 7985WX 来说，多核得分高出 20%。

在 GeekBench 6.0.3 版本中，英特尔 Xeon Platinum 8490H 处理器的单核得分为 1842 分，多核得分为 16308 分，比 AMD 新的 7985WX 慢 41.1%。

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关键词：AMD

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