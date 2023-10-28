三星预告 Galaxy S24 Ultra 手机两大相机新特性：增强 2 亿像素主摄能力

IT之家 10 月 28 日消息，三星公司近日发布新闻稿，展示了适用于 2 亿像素 ISOCELL 传感器的 Zoom Anyplace 和 E2E AI Remosaic 解决方案，预估将会装备在明年 1 月发布的 Galaxy S24 Ultra 手机上。

Zoom Anyplace：

包括三星在内的大部分手机在拍摄移动中的物体时，往往会出现主体模糊的情况，三星希望通过 Zoom Anyplace 技术可以缓解这一点。

三星表示这项技术主要利用 AI 跟踪技术，可以自动实时跟踪和捕捉物体，同时以全屏方式进行录制，可以拍摄到每个瞬间，并提供丰富的细节。

三星官方表示在录制 4K 视频的时候，可以实现 4 倍无损变焦，IT之家在此附上官方介绍如下：

相机在放大到 3 倍以上，会从主摄切换到长焦镜头上，从而导致图像质量、角度发生变化。不过 2 亿像素的主摄可以在不下降分辨率的情况下，无缝放大 2-4 倍。

Zoom Anyplace 还可以在视频拍摄过程中平滑地放大和缩小。三星表示，仍然可以有效地跟踪画面边缘的拍摄对象。该技术与最近发布的 200MP ISOCELL HP2 传感器配合使用，表明该技术将会应用在 S24 Ultra 手机上。

End-to-End AI Remosaic

三星还推出了“端到端 AI Remosaic”，可大幅缩短高分辨率照片的图像处理时间。三星声称，通过使用人工智能并行执行再马赛克和信号处理，转换 200MP 图像的时间可以减少一半。与传统的顺序处理相比，这种并行方法可以实现更精细的细节和色彩再现。

E2E AI Remosaic 采用按顺序发生的过程并使其并行发生，从而将 remosaic 延迟减少多达一半。最终结果是整体上更快的图像处理时间，从而减少了 200MP 图像的拍摄时间并提高了图像质量。

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