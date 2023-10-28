首页
IT圈
辣品
设置
  • 日夜间
    随系统
    浅色
    深色
  • 主题色
首页 > 软件之家>办公学习

微软邀请用户测试 Skype 新版本：重新设计消息回复、音频信息界面

2023/10/28 9:56:19 来源：IT之家 作者：故渊 责编：故渊
评论：

IT之家 10 月 28 日消息，微软近日邀请 Skype Insider 项目成员，测试最新发布的 8.107 预览版，重点在于重新设计了 Message Replies UI，增强了 Audio Messages UI 以及移动端的相机体验。

IT之家在此附上本次更新内容如下：

Message Replies UI

微软在本次 Skype 预览版中重新设计了 Message Replies UI，为用户提供更加简化和连贯的消息传递体验。

此次更新的主要特点包括：

  • Distinctive Replies：使用垂直线来确认回复和对话内容。

  • 自适应主题：回复行现在无缝同步所选消息主题。

  • 阴影和深度：微妙的阴影效果，确保优雅地凸显回复内容。

  • 跨消息类型的兼容性：UI 保留其魅力，确保各种消息的清晰度。

  • 包容性设计：对可访问性的承诺，确保用户界面对每个人都友好，包括那些有视力障碍的人。

重新设计 Audio Messages UI：

  • 按需播放：用户现在可以点击“播放 / 暂停”按钮或波形来轻松收听音频消息。

  • 可视化您的声音：音频波形指示器使波形栩栩如生，并随着消息播放而改变颜色。

  • 播放速度控制：该选项可调整较长音频消息的播放速度。

  • 简洁的界面：一个原始的界面，引导用户完成音频消息传递体验。

移动版 Skype 的相机体验

  • Skype 的最新移动更新引入了增强的媒体预览功能，简化了 Skype 移动编辑器中的媒体处理。主要亮点包括：

  • 发送前预览：用户可以在发送前直接在 Skype 移动编辑器中预览选定的媒体。

  • 跨平台的一致性：反映桌面媒体预览功能的统一体验。

  • 简化的媒体处理：取消媒体选择会删除预览，确保创作者整洁有序。

  • 灵活取消：用户只需轻按一下即可轻松从预览中删除媒体。

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。

下载IT之家APP，签到赚金币兑豪礼

相关文章

关键词：Skype微软

软媒旗下网站： IT之家 辣品 - 超值导购，优惠券 最会买 - 返利返现优惠券 iPhone之家 Win7之家 Win10之家 Win11之家

软媒旗下软件： 魔方 云日历 酷点桌面 Win7优化大师 Win10优化大师 软媒手机APP应用