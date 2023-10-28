微软邀请用户测试 Skype 新版本：重新设计消息回复、音频信息界面

IT之家 10 月 28 日消息，微软近日邀请 Skype Insider 项目成员，测试最新发布的 8.107 预览版，重点在于重新设计了 Message Replies UI，增强了 Audio Messages UI 以及移动端的相机体验。

IT之家在此附上本次更新内容如下：

Message Replies UI

微软在本次 Skype 预览版中重新设计了 Message Replies UI，为用户提供更加简化和连贯的消息传递体验。

此次更新的主要特点包括：

Distinctive Replies：使用垂直线来确认回复和对话内容。

自适应主题：回复行现在无缝同步所选消息主题。

阴影和深度：微妙的阴影效果，确保优雅地凸显回复内容。

跨消息类型的兼容性：UI 保留其魅力，确保各种消息的清晰度。

包容性设计：对可访问性的承诺，确保用户界面对每个人都友好，包括那些有视力障碍的人。

重新设计 Audio Messages UI：

按需播放：用户现在可以点击“播放 / 暂停”按钮或波形来轻松收听音频消息。

可视化您的声音：音频波形指示器使波形栩栩如生，并随着消息播放而改变颜色。

播放速度控制：该选项可调整较长音频消息的播放速度。

简洁的界面：一个原始的界面，引导用户完成音频消息传递体验。

移动版 Skype 的相机体验

Skype 的最新移动更新引入了增强的媒体预览功能，简化了 Skype 移动编辑器中的媒体处理。主要亮点包括：

发送前预览：用户可以在发送前直接在 Skype 移动编辑器中预览选定的媒体。

跨平台的一致性：反映桌面媒体预览功能的统一体验。

简化的媒体处理：取消媒体选择会删除预览，确保创作者整洁有序。

灵活取消：用户只需轻按一下即可轻松从预览中删除媒体。

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