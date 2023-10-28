Simply NUC 推出 Onyx 主板：最高支持酷睿 i9-13900H，起售价 619 美元

IT之家 10 月 28 日消息，Simply NUC 上月推出了 Onyx 紧凑型主机，起售价为 699 美元。该公司近日面向不需要机箱的用户，推出了 Onyx 主板，起售价为 619 美元（IT之家备注：当前约 4531 元人民币），相比较主机便宜了 80 美元。

这款 Onyx 主板尺寸为 117 x 112mm (4.6"x 4.4") ，支持英特尔 Raptor Lake 处理器、8GB DDR5-5200 RAM 和 256GB M.2 2280 PCIe Gen 4 NVMe SSD。

该主板配有 2 个 SODIMM 插槽，可容纳高达 96GB 的 DDR5 内存总量，一个 M.2 插槽可容纳高达 8TB 的 PCIe x4 Gen 4 NVMe 存储或高达 2TB 的 SAATA 存储。

IT之家在此附上该主板端口如下：

2 个 HDMI 2.1

2 个 USB4 Type-C

3 个 USB 3.2 Gen 2 Type-A 端口

1 个 USB 2.0 Type-A 端口

1 个 2.5 GbE 以太网

1 x 3.5 毫米音频

1 个 microSD 读卡器

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