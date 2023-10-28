支持血氧检测 / 睡眠监测等：华为手环 8 标准版 189 元新低（减 80 元）

华为手环 8 于今年 4 月发布，标准版售价 269 元。

京东双十一大促期间，活动价 209 元，叠加 20 元补贴券，到手价为 189 元。

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华为手环 8 机身（表体）重 14g，重量减少 12.5%；厚度 8.99mm，厚度减少 10%。华为手环 8 采用轻薄立边全面屏设计，共有幻夜黑、樱语粉、翡冷翠、活力橙 4 种不同配色，搭载 1.47 英寸炫彩大屏，支持 10000 + 精美表盘和智能穿搭表盘。

华为手环 8 搭载新升级 HUAWEI TruSleep 3.0 睡眠监测算法，支持血氧自动检测、女性健康管理、全天压力监测等健康监测功能，支持佩戴用户参与心脏健康研究。

华为手环 8 支持就寝提醒、睡眠模式，助眠服务支持助眠音乐、正念冥想、呼吸训练等。

华为手环 8 采用按压式快拆表带，采用独有专利设计，轻轻一压即可完成拆卸；该手环还支持 AOD 熄屏显示表盘、HUAWEI TruSeen 5.0 健康管理、HUAWEI TruSrort 5.0 专业运动算法。支持 100 种运动模式，新增篮球、足球、电子竞技及笼式网球模式。

磁吸快速 45 分钟充满，充电速度提升 30%，常规使用可续航 9 天。

华为手环 8 右滑可进入手环负一屏，支持控制音乐，查看快递、日程、航班等，手机推送的情景智能消息。

华为手环 8 NFC 版支持 NFC 门禁卡、交通卡，还可用支付宝、微信扫码支付。

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