消息称 Stellantis 即将与 UAW 达成协议，涨薪 25%

IT之家 10 月 28 日消息，据路透社报道，Stellantis 和美国汽车工人联合会（UAW）即将达成协议，最早可能在周六敲定，以结束为期六周的罢工。

经过周五的长时间会谈后，Stellantis 和 UAW 之间的会谈定于底特律上午 10 点重新举行。消息人士称，周六的会议可能会敲定一项临时协议。周五晚上 9 点以后，UAW 和通用汽车之间的谈判仍在继续。

消息人士称，通用汽车和 Stellantis 都同意在关键经济条款上与福特配合，包括工资上涨 25%，但包括使用临时工在内的一些最终关键问题一直是最终讨论的问题之一。

一位知情人士称，Stellantis 已提出在伊利诺伊州贝利夫代尔关闭的工厂生产新车以及新电池工厂。

IT之家此前报道，福特汽车与 UAW 成为底特律三大汽车制造商中第一家就解决自 9 月中旬以来工人罢工的汽车制造商。该交易可能会为 UAW 与通用汽车和 Stellantis 签订的新合同奠定模式。

福特的协议包括未来 4 年半内将 57000 名工人的工资上涨 25%、增加退休金以及取消工人的低工资等级。它还将获得最高工资的时间从八年缩短到三年，并且 UAW 拥有对工厂关闭进行罢工的权利。

UAW 表示，如果考虑到复利和生活成本机制，这笔交易的总薪资涨幅将超过 33%。

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