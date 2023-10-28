受罢工影响，迪士尼推迟上映真人电影《白雪公主》和动画《艾里奥》

IT之家 10 月 28 日消息，据 variety 报道，迪士尼宣布将真人版《白雪公主》的首映推迟近一年，原定 2024 年 3 月 22 日首映，现推迟至 2025 年 3 月 21 日。

皮克斯科幻动画冒险片《艾里奥》也被推迟了一年，原定于 2024 年 3 月 1 日上映，现推迟至 2025 年 6 月 13 日。该片由亚美莉卡・费雷拉、贾米拉・贾米尔和布拉德・加勒特配音，讲述了一个被选为地球大使的男孩到外星文明的故事。

IT之家注意到，迪士尼是最新一家对上映名单做出改变的工作室。华纳兄弟、派拉蒙和索尼也采取了类似的方式，因为演员罢工已超过 100 天，导致制片厂无法完成电影或开始制作其他电影。《碟中谍 8》、《寂静之地：第一天》、《克莱文》等影片都被推迟了。

如果罢工谈判破裂，预计未来几天会有更多上映日期变化，尤其是 2024 年暑期档电影。

迪士尼没有透露漫威影业定于 2024 年 5 月上映的《死侍 3》的状况，但这部电影几乎肯定会延期，因为它是众多好莱坞电影中在演员罢工开始时不得不停止制作的其中之一。

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