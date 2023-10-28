科学家首次证明通过超导体可控制磁体自旋波

IT之家 10 月 28 日消息，量子物理学家首次证明，在超导环境下有可能控制和操纵芯片上的自旋波（spin waves），为磁体和超导体之间相互作用提供了新见解。

这项技术未来如果可以商用，可以在节能信息技术或量子计算机中，替代现有的连接部件，进一步提高电子产品性能。

IT之家注：自旋波是序磁性 (铁磁、亚铁磁、反铁磁) 体中相互作用的自旋体系由于各种激发作用引起的集体运动。

在量子力学中，自旋（英语：Spin）是粒子所具有的内禀性质，其运算规则类似于经典力学的角动量，并因此产生一个磁场。

这项突破性研究发表在《科学》期刊上。

理论预测金属电极可以控制自旋波，但物理学家到目前为止在实验中几乎没有看到这种效应。量子纳米科学系副教授 Toeno van der Sar 表示：

我们研究团队的突破在于，我们证明，如果使用超导电极，我们确实可以正确控制自旋波。

它的工作原理如下：自旋波产生磁场，进而在超导体中产生超电流。该超电流充当自旋波的镜子：超导电极将磁场反射回自旋波。超导镜会导致自旋波上下移动得更慢，这使得波更容易控制。

研究者 Michael Borst 表示：

当自旋波通过超导电极时，它们的波长完全改变了！通过稍微改变电极的温度，我们可以非常准确地调整变化的幅度。

der Sar 表示：

我们从被称为地球上最好的磁铁的钇铁石榴石 (YIG) 薄磁性层开始。在其顶部，我们放置了一个超导电极和另一个电极来感应自旋波。通过冷却到 -268 度，我们让电极进入超导状态。 随着温度变冷，自旋波变得越来越慢。这为我们提供了操纵自旋波的独特方法；我们可以偏转它们，反射它们，使它们共振等等。但它也给了我们对超导体特性的巨大新见解。

IT之家在此附上参考地址：M. Borst, P. H. Vree, A. Lowther, A. Teepe, S. Kurdi, I. Bertelli, B. G. Simon, Y. M. Blanter, T. van der Sar. Observation and control of hybrid spin-wave–Meissner-current transport modes. Science, 2023; 382 (6669): 430 DOI: 10.1126/science.adj7576

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