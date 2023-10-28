晴朗的天空，就是最好的拍摄背景

天空是我们日常生活中最常见的元素之一，也是最适合出现在照片中的元素之一，不论是作为背景还是主体，都能有不错的表现。

而正是因为常见，天空也容易被忽视，不知不觉中错过许多拍摄“大片”的机会。

今天为大家介绍几种拍摄天空的实用小技巧，利用普通的天空就能拍出大片感：

1. 搭配窗户

单纯拍摄大片的天空看起来没有什么吸引力，但结合窗户就会大不一样，被“框”起来的天空在画面中会有更好的表现力和吸引力，在合适的距离下，保持横平竖直拍摄，就能形成极简大片。

而如果天空中恰好存在有趣的元素，如有鸟飞过、有云飘过，或者有飞机拉出一道道线等，则能为照片添加兴趣点，直接让照片“活”起来。

2. 利用大片蓝色

在万里无云的晴朗天气中，天空会呈现出大片的蓝色，这也是非常难得且非常出片的场景。

此时天空很适合作为背景拍摄极简照片，利用人物、植物、建筑等作为单一主体就能拍出简洁、舒适的感觉，特别是在阳光不那么强烈时，天空会呈现出宝石蓝色，作为背景十分耐看。

3. 捕捉天空中的有趣元素

有时天空中会存在一些有趣的元素，遇到一定不要错过：

（1）风筝

风筝鲜艳的色彩可以与天空形成很好的对比，简单的搭配就能让照片很有趣；

（2）月亮

夜晚拍摄月亮时通常拍不出天空的细节，而白天天空中存在月亮时，月亮和天空能同时得到很好的表现，稍微拉近一点，或者与建筑进行简单的搭配，就能拍出不错的感觉；

（3）高处的物体

高处的一些有趣的物体也非常适合与天空进行搭配，如墙头的一株草、建筑的顶端等，这些细节元素，有时更容易拍出美好的感觉。

4. 天空渐变

每天的日出、日落前后，都是天空色彩变化最为丰富的时间段，在变化的同时又会发生渐变，如从蓝到红，从紫到粉等，此时的天空十分适合作为背景进行搭配，并且能提供很强的氛围感。

天空的日出日落时分色彩变化迅速，并且消失的比较快，遇到渐变色彩的天空一定要好好把握，多拍几张。

本文来自微信公众号：玩点摄影 （ID：wakexiao），作者：AGER

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