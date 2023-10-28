Instagram 负责人：Threads API 正在开发中

IT之家 10 月 28 日消息，据外媒 TechCrunch 报道，Instagram 负责人 Adam Mosseri 表示，Threads API 正在开发中。

Mosseri 对出版商发布大量内容表示担忧，从而给创作者内容蒙上阴影，“我们正在努力。我担心的是，这将意味着更多的出版商内容，而不是更多的创作者内容，但这似乎仍然是我们需要完成的事情。”

IT之家注意到，新闻出版物一直依赖第三方工具以及与不同社交网络的集成来自动在 Twitter、LinkedIn 和 Facebook 等平台上发布内容。由于 Threads 等新平台上缺乏可用的 API，出版商必须手动发布内容，这对于每天发布大量文章的新闻机构来说并不理想。

虽然 Mosseri 担心出版商通过 API 集成推送大量内容，但创作者也需要不同的工具来发布各种格式的内容。如果有 API 集成，那么开发人员可以更轻松地开发适合平台的功能。

扎克伯格此前在季度财报电话会议上表示，Threads 目前仍然拥有近 1 亿月活跃用户，并重申了 Meta 的目标，即将 Threads 打造成一个“拥有 10 亿用户的公开对话应用”。

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