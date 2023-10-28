问界 M7 车型上市 45 天大定破 7 万台，交付延迟至高补贴 1 万元

IT之家 10 月 28 日消息，问界 M7 车型上市 45 天大定破 70000 台，10 月下定可享至高价值 3 万元的权益，包括 3000 元现金优惠、1.2 万元外观和内饰颜色选配金，以及 3 选 1 的价值 1.5 万元的选配权益。

同时，2023 年 11 月 30 日（含）前完成大定支付的问界新 M7 用户，AITO App 上订单状态自“交付方案已确认”之日起，到“车辆已到店”之日止，如超出下表相应等待周期，按超出天数（车辆已到店日期-交付方案已确认日期-等待周期） 获得提车关爱现金补贴。超期补贴标准为 200 元 / 天，至高 1 万元。

IT之家此前报道，问界 M7 自 9 月 12 日正式上市以来，日均大定超过 1500 辆，整个 9 月的大定总量达到了 30000 辆。该车提供 5 种配置，售价区间 24.98-32.98 万元。

问界 M7 搭载华为 ADS 2.0 高阶智能驾驶系统，可实现不依赖高精地图的高速、城区智能驾驶，预计今年 12 月城区 NCA 实现“全国都能开”；配备 1 个顶置激光雷达、3 个毫米波雷达、11 个高清视觉感知摄像头及 12 个超声波雷达等 27 个感知硬件，支持园区代客泊车、超窄车位泊车。

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