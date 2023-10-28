联想新款拯救者游戏本曝光：i9-14900HX + RTX 4090

IT之家 10 月 28 日消息，据 VideoCardz 消息，一家海外电商平台曝光了联想拯救者新款游戏本的信息。

如上图所示，联想新一代拯救者游戏本将搭载酷睿 14 代 HX 处理器，可选 i7-14650HX、i7-14700HX、i9-14900HX，显卡可选 RTX 4060、RTX 4070、RTX 4080、RTX 4090。屏幕可选 16 英寸 2.5k 240Hz 以及 3.2K 165Hz Mini LED 面板。

酷睿 14 代 HX 处理器预计将是 13 代的高频版，无工艺或架构的更新。全新工艺和全新架构的英特尔 Ultra 1 代处理器将主要用于轻薄本或轻薄性能本。显卡预计也没有升级，英伟达似乎不急于推出移动 GPU 的 Ti 型号。

据IT之家稍早前报道，ROG 新款枪神笔记本也曝光了，同样采用 i9-14900HX + RTX 4090 的配置。

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