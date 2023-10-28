第一人称免费射击游戏《TheFinals》Steam 游玩人数破 17 万，超越《糖豆人》《求生之路 2》

IT之家 10 月 28 日消息，由 Embark Studio 开发和发行的第一人称射击免费游戏《最终决战》（The Finals）正在进行跨平台公测，适用于 PS5 和 Xbox Series X|S 和 PC 平台，将于 11 月 5 日结束。
IT之家查询 SteamDB 数据，《最终决战》目前游玩人数 179573，超越《糖豆人：终极淘汰赛》《生化危机 4》《求生之路 2》。
公测内容如下：
游戏地图
新增 Skyway Stadium - 体验不断变化的 Skyway Stadium，玩家可以在这个危险的游乐场中测试自己的极限。
Monaco-穿过摩纳哥的鹅卵石街道，使其成为破坏和近距离战斗的完美地图。
Seoul-在首尔市中心的高耸摩天大楼顶上进行快节奏的垂直游戏。小心脚下的地方，以免摔倒。
游戏模式
新增 Bank-It — 四支三人小组在这种休闲友好、以战斗为中心的模式中争夺金币。首先达到最高限额的团队，或者在本轮结束时拥有最多现金的团队获胜。
Unranked Tournament-一种现金模式，四支三人队伍竞相寻找钱箱并将其存入金库，采用非排名锦标赛形式，共 24 名玩家，共三轮。
Ranked Tournament-现金结算模式，四支队伍每队三人，采用排名赛形式，共四轮，总共 48 名玩家。
Quick Cash — 3v3v3 格式的 Cashout 的休闲版本。此模式具有更长的比赛时间、更快的重生计时器、更快的提取时间，并且一次只有一个保险库。
Practice Range-参赛者测试武器、小工具、动作等。
参赛者内容
免费的 Open Beta BattlePass 将包含 16 项独家奖励，如果解锁，将在发布时转移到完整游戏中
物品进度将包括每件武器 5 个掌握级别
联赛进度
五个联赛（青铜、白银、黄金、白金和钻石）将包括每个级别的永久奖励，以及为达到钻石级别的参赛者提供的独家传奇钻石武器皮肤奖励。
更多内容
公开测试版将提供 20 种武器、26 种小工具和 9 种能力供参赛者选择，以及性能、移动、团队合作等方面的改进。
游戏简介：
你能登上巅峰吗？
在这里给大家带来了重磅消息！
《THE FINALS》正在招募新的参赛者。
没错，正是电视机前的各位！全世界将会关注即将在激烈的战场上为了争夺冠军而奋战的各位！
总所周知，《THE FINALS》是一个可免费参加的世界顶级竞技秀！
参赛者将会进入到以全世界著名城市为背景而制作的虚拟竞技场，与队友展开每轮持续升温的淘汰赛。通过参赛者高超的实力以及战术揭破其他队伍的弱点，破坏竞技场，奔向冠军吧！保证每位参赛者都会体验到前所未有的快感与永恒的荣耀！
绝非一款平庸的射击游戏。
在《THE FINALS》中每位参赛者都能自由破坏我们为各位精心准备的虚拟竞技场。
为了胜利，尽情地发挥想象力去尝试所有的战略。
为了胜利，将竞技场夷为平地，发射破坏球破坏敌人阵型！
在这座竞技场里除了扣动扳机，尽可能利用战略以及可破坏的环境为胜利而战吧！
全世界正在关注你！
《THE FINALS》时刻充满精彩内容！为了得到赞助商的支持与荣耀而展开的战斗中展现独有的战斗风格，让全世界的粉丝陷入你的魅力吧。
打造属于你的战略 -
参赛者不仅能手持武士刀袭击敌方队伍，也可以使用炸弹摧毁整栋大楼瞬间逆转战局。在《THE FINALS》中，每位参赛者在竞技场里都可以自由做出决定并行动。不同体型有不同的技能与武器可供选择，以便每位参赛者打造属于自己的独特战斗风格摧毁敌人！
掌控环境吧！否则会被环境而掌控 -
好枪法可以帮你占有优势，但是灵活运用可破坏的环境会帮你主宰战场。可破坏的环境是可以对抗敌人的强力手段之一！它可以使你摧毁敌人并瞬间改变战势！
请切记，不仅你可以利用环境，你的敌人也可以同样利用环境使你陷入危险。
能否成为新秀？ -
准备好成为新秀了吗？在《THE FINALS》里赞助商会帮你变得更加华丽，通过赞助商提供的个性十足的定制化装扮，赢得全世界粉丝们的关注和名声吧！
变得更有名吧！
这是一生难逢的机会！以现实世界中的著名城市为背景的虚拟竞技场，无限的环境破坏和无尽的战略等待着参赛者。
通过使用所有手段尽情享受无尽的名誉吧。不要放松警惕，你的敌人们也同样有机会登上巅峰。以更加独特且巧妙的方法战胜你的敌人吧。做好成为下一个新秀的准备了吗？
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