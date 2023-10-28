佳能 PowerShot V10 Vlog 相机双 11 预售：1 英寸 CMOS，2099 元

IT之家 10 月 28 日消息，佳能今年 5 月份推出了掌上 Vlog 相机 PowerShot V10 ，定价 2999 元。现在，这款相机正在进行双 11 预售，单机售价 2099 元。

IT之家整理佳能 PowerShot V10 相机介绍如下：

这款摄像机定位于时下流行的 Vlog 视频创作，不同于佳能传统的外形设计，其采用纵向机身设计，更适合单手持拍。佳能 PowerShot V10 具备丰富的智能化拍摄功能，机身十分小巧可爱，使用也非常简单，适合网红视频博主、初次接触视频创作的新手小白。

考虑到随身携带三脚架比较麻烦，机身设计增加了内置支架，可以在-30º 到 + 30º 的角度范围内进行调节 (机身垂直放置时，角度视为 0º)，无需三脚架即可进行低角度仰视拍摄和高角度俯瞰拍摄。

佳能 PowerShot V10 采用 1.0 型约 1310 万有效像素（视频拍摄时）CMOS 图像感应器，配合 DIGIC X 数字影像处理器，可拍摄出高品质短片，配备的等效 19mm F2.8 光圈超广角镜头，让自拍视角更广阔，并可让用户以舒适的手持姿势长时间自拍。通过优化镜头设计，这款摄像机可将平面失真减少到较低的程度，支持 4K UHD 30p 和 Full HD 60p / 30p 的高画质短片记录，适合个人制作具有独特表现力的视频。

PowerShot V10 配备了自动拍摄短片、平滑皮肤短片、短片影像稳定器模式和手动曝光短片四种模式。其中，平滑皮肤短片模式是首次在佳能摄像机中提供，可以在短片拍摄时达到自然的皮肤美化效果。

在对焦方面，佳能 PowerShot V10 继承了 PowerShot G7 X Mark III 视频博客模式的自动对焦控制，当检测到人物面部时会立刻开始追踪。

声音采集方面，佳能 PowerShot V10 内置了两个大直径全向麦克风及一个降噪麦克风，可以 360° 全方位记录声音。

佳能 PowerShot V10 采用开角平滑的翻转液晶屏，且开合角度可实现 0-180° 的调整。这款摄像机拥有 14 种视频长宽比标记，可以在拍摄时通过显示标记来检查适合该位置的视角。

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