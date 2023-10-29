NASA 将于明日发射一枚火箭，探测一颗 2 万年前的超新星

IT之家 10 月 29 日消息，美国国家航空航天局（NASA）计划于美国东部时间 10 月 29 日晚 11 点 35 分（北京时间 30 日上午 11 点 35 分）从新墨西哥州的白沙导弹靶场发射一枚携带特殊成像和光谱仪器的探空火箭，试图在短暂的太空之旅中尽可能多地收集有关天鹅座超新星残骸的数据。它的目标是一个巨大的尘埃和气体云，被称为天鹅座环或面纱星云，是由一颗恒星在大约 2 万年前爆炸死亡后形成的，而且仍在不断膨胀。

这项名为“积分场紫外光谱实验”（INFUSE）的任务将只观测天鹅座环几分钟，捕捉远紫外波长的光。预计其将飞到约 150 英里（IT之家备注：约 241.4 公里）的高度，之后会用降落伞返回地球。

天鹅座环位于距离地球约 2600 光年的地方，是由一颗被认为是太阳 20 倍大小的恒星坍塌而形成的。由于云团目前仍以每小时 93 万英里（150 万公里）的速度膨胀，是研究超新星如何影响新恒星系统形成的非常好的选择。“像创造了天鹅座环的那样的超新星对星系的形成有巨大的影响，”INFUSE 任务的首席研究员布莱恩・弗莱明说。

“通过捕捉正当冲击波撞击漂浮在银河系周围的冷气体时发出的光，INFUSE 将观察超新星如何将能量倾泻到银河系中”弗莱明说。INFUSE 返回地面后，该团队计划对其进行修复，并将对其进行再次发射。

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