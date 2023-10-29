吉利银河 E8 实车细节亮相：全新粉色、黄色车漆，年内开启交付

IT之家 10 月 29 日消息，博主 @阿瑞同学 今日在微博上晒出了一组吉利银河新能源旗下纯电动中大型轿车 —— 银河 E8 的实车图，该车的官方渲染图此前已经亮相。

相比于此前官图中的银色，这次出现在镜头中的新车采用了显得更加年轻化、动感的配色。除了略微带点蓝色的银色之外，两种全新车漆浅黄色、浅粉色首次登场。

这些图片展示了新车的尾部设计细节，尾灯部分采用类似贯穿式的设计，中间由 LOGO 区域隔开。尽管新车拥有溜背式的轿跑姿态，但从后备箱的细节来看，该车未采用掀背式的设计。

新车将是吉利银河主打“智能纯电”的 E 系列首款车型，基于吉利 SEA 浩瀚架构打造，2023 年内开启交付。

据IT之家此前报道，该车长宽高分别为 5010mm、1920mm、1465mm，轴距为 2925mm。空气动力表现方面，该车将配备外置式 AGS 主动进气格栅、低风阻封闭气动轮辋等低风阻设计，风阻系数为 0.199Cd。

该车内饰搭载 45 英寸 8K 显示屏，有效显示区域尺寸达到 1130 毫米 * 138 毫米，从驾驶位左侧一直延续到副驾右侧，几乎贯穿了整个中控台。大屏还采用了超薄设计，厚度为 9.8 毫米。据悉，新车将搭载高通骁龙 8295 旗舰级芯片，以及吉利全新的车机系统。

动力方面，新车采用纯电驱动，此前申报的车型采用单电机驱动，电机综合功率达 200kW。车辆配备的电池组容量为 76 千瓦时，纯电续航里程可达到 665 公里，车辆整备质量为 2030 公斤。

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