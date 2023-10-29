捷尼赛思高管：3 年在华合计亏损 30 亿元，无一中国员工购买自家车辆

IT之家 10 月 29 日消息，本月下旬捷尼赛思中国召开全员会议的细节内容近日被多名汽车博主曝光，据介绍，该会议由即将负责捷尼赛思中国业务的韩方首席协调员李哲主持。

截图显示，捷尼赛思品牌进入中国三年来合计亏损额达到了 30 亿元，在今年不到 10 个月的时间里，捷尼赛思已经亏损了 12 亿元。据称，捷尼赛思当前的平均单车营销费用高达 71 万元，高昂的营销费用被视作造成巨额亏损的“重要原因”之一。

李哲还称员工“对公司没有感情”：3 年以来，没有一个捷尼赛思中国员工购买该品牌的车辆。同时，他还放话“若大家现在离开公司谋求外部发展，将表示欢迎”。

IT之家此前报道，捷尼赛思曾于 2021 年 4 月 2 日宣布再度登陆中国市场，并利用 3281 架无人机在上海外滩进行了一场无人机编队空中表演，创造无人机使用数量吉尼斯世界纪录。

今年下半年，捷尼赛思宣布品牌全球销量超过 100 万辆。该品牌原本仅在韩国本土市场销售，随后扩展到中国、北美、欧洲、澳大利亚和俄罗斯等 17 个市场。

截至 2023 年 8 月，捷尼赛思公布的全球累计销量数据为 1008804 辆，其中韩国市场占据 690177 辆，其它市场占据 318627 辆。

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