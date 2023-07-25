捷尼赛思联手三星开发全新 GV90 电动 SUV 车型

IT之家 7 月 25 日消息，捷尼赛思正在开发一款全新的旗舰电动 SUV 车型 ——GV90，这是该公司迄今为止最大的电动汽车，采用最新的技术，也是现代汽车集团和三星之间的罕见合作项目。

目前，现代汽车电动汽车都基于 E-GMP 平台，包括 IONIQ 5、IONIQ 6、Kia EV6 和 Genesis GV60，而这款电动 SUV 则属于“次世代车型”，基于一个新的专用平台，这也是该公司未来十年投资 109.4 万亿韩元（IT之家备注：当前约 6137.34 亿元人民币）的一部分。

▲ 捷尼赛思 GV70

现代汽车集团的首席执行官郑义宣表示，该公司将采用新的一体化模块化架构 (IMA) 取代 E-GMP 平台。

据介绍，新的 IMA 平台不仅适用于中型 SUV，还将实现“显著的进步”，正如郑义宣所解释的那样：它将涵盖几乎所有的车型类别，从小型和大型 SUV 到皮卡，以及现代集团的旗舰车型。

IT之家查询发现，韩国 ET 新闻上个月报道称，现代汽车即将完成该平台的最终开发工作，包括一个 113.2kWh 电池组。

如果消息属实，这将是目前量产电动汽车中电池容量最高的车型之一，高于梅赛德斯・奔驰 EQS 的 107.8kWh、特斯拉 Model S 的 100kWh 和起亚 EV9 的 99.8kWh，续航里程预计将达到 800km 以上。

据韩国汽车博客报道，GV90 将采用三星电子的“Exynos Auto V920”芯片，并带来先进的辅助驾驶功能、数字座舱和安全功能，为用户提供身临其境的驾驶体验，并将提供最新的信息娱乐系统，包括视频流服务、游戏等。

▲ 捷尼赛思 GV70 内饰

三星 Exynos Auto V920 配备 10 个 CPU 核心，与前代产品相比性能提升 70%，同时 NPU 性能也提升了 270%。

捷尼赛思 GV90 的出现将标志着现代汽车集团首次使用三星芯片。此外，三星显示还将为其供应 OLED 显示屏，这是现代汽车的又一先例。

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