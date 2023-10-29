国行 1549 元：苹果 AirPods Pro 第二代（USB-C 接口）京东立砍 350 元

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新款 AirPods Pro 由全新 H2 芯片驱动，解锁了突破性的音频表现，对主动降噪和通透模式进行了重大升级。

降噪方面，AirPods Pro 搭载全新 H2 芯片，降噪能力可高达上一代 AirPods Pro 的两倍。

在强大的 H2 芯片驱动下，设备端处理技术可降低吵闹的环境噪音，例如过往车辆的警报声、建筑施工噪音，甚至音乐会中的扬声器声音。

音质方面，个性化空间音频可以让 AirPods 提供更具沉浸感的聆听体验。

连接与操控方面，AirPods Pro 可轻松与 Apple 设备即时配对，同时 iOS 设置中新增的 AirPods 专属板块可帮助用户轻松访问和控制 AirPods 功能。

现在，用户可以不借助其他设备直接控制音频播放和音量调节。使用 AirPods Pro 的触控操作，在耳机柄上向上或向下轻滑即可快速调节音量。

续航方面，新款 AirPods Pro 比上一代增加 1.5 小时聆听时间，在主动降噪模式下，聆听时间最长可达 6 小时。

无线充电盒可对耳机进行额外 4 次充电，这意味着用户可在主动降噪模式下享受最长可达 30 小时的聆听时间，比上一代整整多出 6 小时。

用户可以使用 Apple Watch 充电器为 AirPods Pro 充电，此外，MagSafe 充电器、Qi 认证充电器或闪电连接线也可兼容为其充电。

此外，AirPods Pro 配备全新设计的抗汗抗水充电盒，并包含挂绳孔，让设备随时触手可及。

精确查找功能让用户可以根据搭载 U1 芯片的 iPhone 提供的导航路线定位充电盒。

充电盒内置扬声器可播放音量更大的声音，以帮助定位 AirPods Pro。

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