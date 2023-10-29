消息称苹果几年前就已放弃 Vision Pro 头显的全身追踪功能：因不够可靠

IT之家 10 月 29 日消息，苹果公司今年 6 月发布了 Vision Pro 虚拟现实头显，该头显拥有朝下的摄像头，用于手部追踪。去年，《The Information》杂志的 Wayne Ma 报道称，这款头显将利用这些摄像头来追踪用户的身体（当时还是传闻），包括双腿，但苹果公司在发布会上并没有公布这一功能。该报道还描述了头显的 OpticID 虹膜认证系统，这一功能在发布会上得到了官方证实。

在本周的一篇新报道中，Wayne Ma 声称苹果公司实际上“几年前就从 Vision Pro 中剔除了全身追踪功能，因为工程师无法使其足够可靠”。

Wayne Ma 还称，苹果公司原本打算利用身体追踪来提供健康和健身相关的功能。例如，通过对运动数据进行长期分析，可以检测出帕金森病等疾病。尽管有关 Vision Pro 将推出 Apple Fitness + 服务的传言不断，但苹果公司在 6 月份的发布会上并没有提及健身方面的内容。

IT之家注意到，与此同时 Meta 公司计划在 12 月份通过软件更新为 Quest 3 增加上半身追踪功能，该功能将利用 Quest 3 朝下的侧面摄像头。不过，这一功能并不会追踪用户的双腿，只能追踪上半身部分。Meta 公司还计划在此次更新中推出“生成式双腿”功能，以利用人工智能猜测用户的双腿位置。

Meta 公司被认为是计算机视觉和机器学习领域的领导者，这可能使其在推出这类功能方面比苹果公司更具有优势。也可能是苹果公司的高层有更高的质量标准，他们认为目前的技术还没有达到他们的标准。

Wayne Ma 的报道并没有说明苹果公司是否仍在研究身体追踪功能，或者是否已经放弃了这一功能。

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