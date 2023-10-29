比亚迪赵长江：腾势 N7 车型拥有“最安全舒适”智能驾驶，领先两代

IT之家 10 月 29 日消息，比亚迪腾势销售事业部总经理赵长江今日午间通过个人微博发文表示，自己已经体验了腾势 N7 车型的高速 NOA 功能，并称其“非常好用”“智驾领先两代”。

赵长江表示，腾势 N7 针对大曲率弯道做到了“行业第一梯队”，且一路非常平稳，功能策略完全以安全为核心，在跟车、变道的控制等方面，还有自研算法的“独特优势”加成。

赵长江将“天神之眼 + 云辇-A”的组合形容为“王炸”，并号称 N7 就是“最安全舒适”的智驾。“未来我们的智驾和云辇-A 将会深度融合，就是全维度的智能化。这是基于我们底盘、智驾等维度自研的创新成果，可实现车子彻彻底底的、从底层架构的智能化，目前行业内领先。”

IT之家此前报道，根据腾势 N7 智能驾驶功能 OTA 的交付节奏，选装“高阶智驾全享包”的车型将于今年 10 月开启高速 NOA 内测，12 月高速 NOA 推送，2024 年 Q1 季度城市 NOA 推送。选装“高快智驾包”的车型将于今年 12 月交付，2024 年 Q1 季度开启高速 NOA 推送。

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