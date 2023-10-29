极越汽车 CEO 夏一平：将与宁德时代探索合作换电模式

IT之家 10 月 29 日消息，集度 CEO、极越 CEO 夏一平近日表示，未来将与宁德时代在多个领域及新技术方面展开合作，包括换电等方向，后续新车型将首发上车宁德时代的新技术。关于资本市场，夏一平透露，明年会有新的融资动作，届时会对外宣布。

IT之家注意到，此前集度、极越与宁德时代联合宣布已达成战略合作，未来将共同推动汽车机器人全新能源技术产品的联合研发与量产应用。根据规划，双方合作的领域将包括高压超充技术、充换电、储能等。目前，宁德时代已为汽车机器人极越 01 提供了高性能动力电池产品和服务保障。

极越是由吉利控股集团和百度集团联手打造的品牌，首款车型极越 01 已于 10 月 27 日正式上市，其中极越 01 Max 指导价 24.99 万元，极越 01 Max Performance 指导价 33.99 万元。极越 01 定位为中大型 SUV，采用 800 伏高压平台，支持 400 千瓦的快充功率。同时，极越 01 提供单电机和双电机版车型，最高续航 720 公里。

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