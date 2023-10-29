沃尔沃纯电 MPV 车型 EM90 官图曝光，11 月 12 日全球首发

IT之家 10 月 29 日消息，沃尔沃全新纯电动 MPV 车型 EM90 将于 11 月 12 日在中国开启全球首秀，并同步开启中国大陆地区的预订。

沃尔沃 EM90 官方海报现已曝光，整体与极氪纯电 MPV 车型极氪 009 十分相似，最大的区别可能是配备了 21 个宝华韦健扬声器。

新车长宽高分别为 5206/2024/1859mm，轴距达到 3205mm。申报信息显示，新车将采用 6 座布局，尾灯组同样采用家族标志性的雷神之锤造型，前脸采用了沃尔沃家族的那套风格：大尺寸发光 LOGO、“雷神之锤”大灯，封闭式中网上配备了较为密集的点阵。

IT之家汇总沃尔沃 EM90 基本信息如下：

尺寸：长 5206mm，宽 2024mm，高 1859mm，轴距 3205mm

总质量：3245kg

轮胎规格：255/50R19，265/45R20

选装件：可选不同样式的轮辋罩

动力系统：电机由威睿电动汽车技术（宁波）有限公司提供，最大功率 200kW；参考极氪 009 车型搭载的双电机四驱系统，总功率预计为 400kW.

电池：时代吉利（四川）动力电池有限公司提供三元锂离子电池

作为参考，极氪 009 长宽高分别为 5209/2024/1856mm，轴距 3205mm，全系标配高性能永磁同步电驱动系统，峰值功率达 400kW，后电机含 SiC 碳化硅技术最高效率达到 98.5%，0-100km / h 加速时间 4.5s。

其中，极氪 009 WE 版 116kWh 的 CLTC 工况续航里程 702 公里，是全球首款续航超过 700 公里的纯电 MPV，售价 49.9 万元。极氪 009 ME 版 140kWh 号称全球量产首发搭载宁德时代 CTP 3.0 麒麟电池，售价 58.8 万元。

最新曝光官图显示，沃尔沃 EM90 采用了比较简约的内饰设计风格，中控台配备了大尺寸悬浮中控屏，基本没有太多物理按键，大部分操作功能应该都集成到中控屏内。

此外，能看到新车采用了三排座椅布局，其中第二排为独立座椅，并且每个座椅还配备了多向电动调节以及小桌板。

沃尔沃 EM90 标配沃尔沃汽车独有的空气净化技术，其配备高效空调滤芯和主动式空气净化技术，可清除高达 95% 的 PM2.5 颗粒物。

此外，EM90 座舱四周配备 21 个宝华韦健扬声器，包括座椅头枕内置的扬声器，其总功率达到 2460W。

据介绍，沃尔沃 EM90 采用了高强度笼式车身设计。车身采用包括硼钢在内的多种高强度钢材，能够有效减轻事故撞击可能造成的伤害。

其座舱周围配置多个安全气囊，全方位守护乘客的安全。双 A 柱设计既能保持笼式安全车身的坚固性，还能提高车内驾驶人员的视野通透性。

沃尔沃 EM90 内置了一系列驾驶辅助系统，搭配包括高清摄像头、全景摄像头、毫米波雷达和超声波传感器等在内的软件和传感器组合，进一步增强用户的驾驶信心和操控感。

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