沃尔沃首款纯电豪华 MPV EM90 将于 11 月 12 日全球首发

IT之家 8 月 24 日消息，今日沃尔沃汽车集团宣布，沃尔沃汽车首款纯电豪华 MPV EM90 将于 2023 年 11 月 12 日全球首发，并将同步开启中国大陆地区的预订。

官方称，“沃尔沃 EM90 将提供一个移动的生活空间，在这里您可以与家人共度愉悦时光，可以思考人生，放松情绪，当然也可以在车内进行工作和灵感创作。作为沃尔沃汽车首款纯电豪华 MPV，EM90 仿佛一间移动的斯堪的纳维亚客厅，不仅可以帮助用户从 A 点抵达 B 点，更将为用户创造一个移动生活空间，帮助用户充分利用车内时间。”

沃尔沃还称，截至 7 月，沃尔沃汽车今年在中国大陆累计售出 9.2 万辆，同比增长 8%。沃尔沃汽车预计，到年底接入的公共充电桩数量超过 50 万根，覆盖全国 330 个以上城市，以及 3100 多个高速服务点。

IT之家注意到，外界猜测 EM90 很有可能是极氪 Zeekr 009 的姊妹车型，此前曝光的谍照显示，沃尔沃 EM90 四四方方的结构与极氪 009 很是相似。

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