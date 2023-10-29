为纪念勒芒冠军，法拉利推出 510 万欧元超跑 499P Modificata

IT之家 10 月 29 日消息，今年 6 月 11 日 22 点，一辆法拉利 499P 在第 91 届勒芒 24 小时耐力赛中完成 342 圈，夺得本届勒芒总冠军，这是法拉利自 1965 年以来在比赛中的首次胜利。

法拉利宣布推出勒芒获胜超级跑车的新版本 ——499P Modificata，性能甚至比勒芒冠军车型还要好。法拉利 499P Modificata 在外观上与 499P 十分相似，起售价为税前 510 万欧元（IT之家备注：当前约 3942.3 万元人民币）。

499P Modificata 搭载 3.0L 双涡轮增压 V6 发动机，最大输出功率为 520kW（700 马力），并在前轴配备了电动机。这套混动系统能够实现长达 7 秒的“Push to pass”升压，并可进一步提供 120 kW（约 160 马力）的动力，总功率为约 640kW（860 马力）。

额外的动力只有在将油门推至全油门且每次激活的持续时间不超过 7 秒时才可用。每圈的最大激活次数取决于赛道类型和电池能量平衡：系统在低于特定充电阈值时自动停用，然后在能量恢复将电池充电至适当水平时重新激活。

该车对悬架设置、电子控制器和发动机映射进行了彻底的重新校准，并使用定制的倍耐力轮胎，而不是国际汽联世界耐力锦标赛中使用的米其林轮胎。

499P Modificata 保留了 499P 的驾驶舱、单座布局和人体工程学设计，为车主提供与勒芒 24 小时耐力赛车手完全相同的驾驶体验。

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