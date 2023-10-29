虚幻引擎 5 重制游戏《方舟：生存飞升》已开启 Steam 抢先体验，RTX 4090 低画质才能保证 60 帧

IT之家 10 月 29 日消息，《方舟 生存飞升》是一款由 Studio Wildcard 开发并发行的《方舟 生存进化》完全升级版 / 次世代版游戏，基于虚幻引擎 5 打造。

本作 PC 版已于 10 月 26 日开启抢先体验，将于 11 月登陆 PS5 及 Xbox Series X|S 平台。

根据 Dsogaming 测试，这款游戏对于配置要求极高，哪怕是使用英伟达顶级消费显卡 RTX 4090 依然很难应对，甚至只有在低画质条件下才能实现原生 60fps。

他们使用 Ryzen 9 7950X3D、32GB DDR5 内存（6000Mhz）、RTX 4090、Windows 10 64-bit 平台进行了测试，结果发现该游戏在 PC 平台上有很多的画面 / 视觉效果错误，而且游戏性能运行表现也很差。

值得一提的是，《方舟 生存飞升》其实是支持 DLSS 3 超分辨率技术和 DLSS 3 帧生成技术的。

当你将这两者都开启以后可以获得接近 60 帧的游戏体验，但哪怕是 DLSS 3 全开，RTX 4090 也很容易跌至 50 帧（4K / 史诗级画质下）以下。

IT之家注意到，官方给出的推荐配置就是 AMD Radeon RX 6800、NVIDIA GeForce RTX 3080 显卡，这可是上一代的旗舰级显卡。

最低限度： 操作系统： Windows 10/11（带更新） 处理器： AMD 锐龙 5 2600X、英特尔酷睿 i7-6800K 内存： 16 GB RAM 显卡： AMD Radeon RX 5600 XT、NVIDIA GeForce 1080 DirectX： 版本 12 网络： 宽带互联网连接 存储： 70 GB 可用空间 附加说明： 需要 SSD

推荐配置： 操作系统： Windows 10/11（带更新） 处理器： AMD 锐龙 5 3600X、英特尔 i5-10600K 内存： 32 GB RAM 显卡： AMD Radeon RX 6800、NVIDIA GeForce RTX 3080 DirectX： 版本 12 网络： 宽带互联网连接 存储： 70 GB 可用空间 附加说明： 需要 SSD

Dsogaming 测试发现，游戏中的森林地区会有一些画面错误：森林中的树木会发出非常亮的光（外媒形容它就像是“圣诞树”那样），而游戏的日夜循环的过渡光影也非常的不自然和别扭。

说完缺点也要说一下优点，外媒表示，该游戏画质可谓顶级，而且当你碰到了灌木与草地后还会出现一些物理互动效果，可谓细节拉满。

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