Valve 新作“Neon Prime”曝光：第三人称“MOBA-Lite”射击游戏

IT之家 10 月 29 日消息，Valve 在去年 10 月注册了一个名为“Neon Prime”的游戏软件商标，现在来看这就是V社正在开发的下一款第三人称射击游戏。

@Tyler McVicker 已经采访到了一些参与该项目的人员，并成功获得了有关这款游戏的重要信息。IT之家总结如下：

第三人称“MOBA-Lite”竞技射击游戏，具有基于职业和团队的功能，以及“巨大”的、可完全破坏的地图

两个队伍在一个非常大的地图上进行比赛，最终目标是击败对方基地后面的最终 BOSS

每个职业都具有第一无二的能力和个性（与 TF2 相当）

具有“DOTA 相关”背景的科幻设定

地图极其巨大，甚至可以靠“火车”带你到处走动

基于体素的破坏允许几乎完全可破坏的地图（类似于 Teardown）

不同的职业可以向其团队发出“命令”

根据游戏博主 Tyler McVicker 所说，“Neon Prime”是一款第三人称 MOBA 竞技游戏，项目的主要游戏设计师是 IceFrog。世界观与《DOTA》、《半条命》、《军团要塞》存在微妙的“间接”联系。游戏性层面，大致是《DOTA2》、《军团要塞 2》、《守望先锋》、《植物大战僵尸》体验的混合体。

此外，Tyler McVicker 还称该游戏将会拥有 PvP 及 PvE 模式，并且每个角色都拥有不同的职业。画面将会使用卡通风格呈现，因此会更让人想到《军团要塞》、而非画面更相对拟真的《CS:GO》。

Tyler McVicker 还透露，“Neon Prime” 的主体已经大致开发完成，目前正在进行封闭测试。这款游戏将会在 2024 年发布，但最早今年内就会官宣更多信息。

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