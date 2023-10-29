苏宁易购 2023 年第三季度营收 146.16 亿元同比下降 20.25%

IT之家 10 月 29 日消息，苏宁易购发布 2023 年第三季度业绩报告。财报显示，苏宁易购 2023 年前三季度营收为 486.57 亿元，同比下降 12.39%；净亏损为 26 亿元，扣非后净亏损为 30.79 亿元。

苏宁易购 2023 年前三季度计入的政府补贴为 1.33 亿元，其中，第三季度计入的政府补助为 5279 万元。

苏宁易购 2023 年第三季度营收为 146.16 亿元，同比降 20.25%；净亏损为 6.78 亿元，扣非后净亏损为 11.1 亿元。

截至 9 月 30 日，共有 37 家“苏宁易家”店面的落地及推广；三季度新开 722 店面，前三季度合计新开 1584 家。

截至 9 月 30 日苏宁易购零售云加盟店总数 10,692 家；目前已开设超 1,100 家家居融合店、超 200 家快修店以及超 110 家厨房店，前三季度零售云渠道商品销售总规模同比增长 28.12%。

IT之家注意到，苏宁三季度家电 3C 家居生活专业店专供产品销售占比持续提升，占比达到 20.3%，整体来看公司核心家电 3C 毛利率水平稳中有升。

苏宁易购称，随着一系列举措的推进实施，公司核心家电 3C 业务利润持续改善，三季度核心家电 3C 业务经营实现盈利。

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