高通 11 月 1 日发布第四财季财报，分析师预计营收同比仍将下滑

10 月 27 日消息，在英特尔、微软、亚马逊、谷歌母公司 Alphabet 等公司发布最新一个季度或财季的财报之后，仍将有多家公司在随后的一段时间发布财报，高通就是其中这一。

高通官网的消息显示，他们截至 9 月底的 2023 财年第四财季的财报，将在当地时间 11 月 1 日发布，财报分析师电话会议，将在太平洋时间 11 月 1 日下午 1:45，也就是北京时间 11 月 2 日凌晨 4:45 开始。

对于第四财季，高通在 8 月 2 日发布的第三财季的财报中，曾预计营收 81 亿到 89 亿美元，美国通用会计准则下的每股收益预计在 1.37 到 1.57 美元。

按高通给出的预期，他们第四财季的营收，同比就仍将下滑。

在 2022 财年第四财季，高通在美国通用会计准则下营收 113.96 亿美元，每股收益 2.54 美元；非美国通用会计准则下营收 113.87 亿美元，每股收益 3.13 美元。

此外，高通第四财季的营收若是在预期营收的下限，环比就也将下滑。他们第三财季在美国通用会计准则下的营收为 84.51 亿美元，非美国通用会计准则下是 84.42 亿美元。

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。