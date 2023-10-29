三星、LG、高通将联手进军 XR 市场，合作开发基于下一代芯片的设备

IT之家 10 月 29 日消息，据韩媒 etnews 今日报道，三星和 LG 已被证实正在开发基于高通芯片的 XR 设备。高通技术公司副总裁兼 XR 部门总经理司宏国（Hugo Swart）日前在美国毛伊岛上的活动中表示，“关于合作目前不能透露细节，但我们确实在与三星电子、LG 电子合作。”

司宏国表示，LG 在多个领域具有专长，而三星自从宣布与高通、谷歌合作以来，就已经取得了很多进展。

IT之家注：三星、高通和谷歌曾于今年 2 月宣布结成 XR 联盟，LG 总裁赵柱完（音译）也在今年 7 月举行的中长期业务战略新闻发布会上谈到 XR 时表示，当时正与几家公司接触并研究商业化的可能性。

三星和 LG 并未明确说明何时推出产品，报道称最早预计在明年上半年。同时，司宏国称目前计划在明年第一季度推出下一代 XR 芯片，将比 Meta Quest 头显采用的第二代芯片（XR2）更加先进，预计在图形处理能力、视频透视能力和 AI 性能均会优于第二代芯片。

▲ 图为高通第二代骁龙 XR2 平台

预计三星和 LG 将基于第三代芯片制造 XR 终端，以应对 Meta 的 Quest 和苹果的 Vision Pro 等产品。此外，LG 还表示当前正在开发智能眼镜。

司宏国对 XR 设备的前景表示看好：“我们认为 2024 年将是 VR、AR 设备的增长高峰年，未来 2-5 年是持续增长期。”

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